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Политика

08:53

Украинский эксперт назвал состояние Черноморского флота плачевным

политика безопасность

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии, заявил председатель всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета страны Юрий Романюк.

"Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола", – заявил он в интервью порталу "Обозреватель".

Романюк выразил мнение, что Черноморский флот в регионе превосходят ВМФ Турции и Румынии. Однако, по его словам, у России есть только атомные подлодки.

Ранее сообщалось, что в состав Черноморского флота планируют включить два новых малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М": "Грайворон" и "Ингушетия". Помимо артиллерийского вооружения, оба малых ракетных корабля несут на борту крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс".

По мнению экспертов, наращивание сил Черноморского флота вызвано обострением ситуации в Азовском море и потенциальным ростом присутствия кораблей НАТО в Черном море.

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