10 декабря, 05:58Политика
Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ
Фото: ТАСС/AP/Kena Betancur
Постпред РФ при ООН Василий Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом пишет ТАСС.
"Госдепартамент признает аль-Джулани (террористом. – Прим. ред.) и обещает 10 миллионов долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться", – заявил он.
Небензя также отметил, что статус ХТШ как террористической организации является проблемой.
Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну. Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, однако сейчас их безопасности ничего не угрожает.
Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода.
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