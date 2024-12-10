Небензя в шутку предложил США предоставить информацию о лидере ХТШ

Фото: ТАСС/AP/Kena Betancur

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в шутку предложил США помощь в поиске лидера сирийской вооруженной оппозиции и группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация) Абу Мухаммед аль-Джулани. Об этом пишет ТАСС.

"Госдепартамент признает аль-Джулани (террористом. – Прим. ред.) и обещает 10 миллионов долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться", – заявил он.

Небензя также отметил, что статус ХТШ как террористической организации является проблемой.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск утром 8 декабря. Спустя время премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что готов сотрудничать с любым руководством страны, выбранным народом, и пообещал передать власть мирным путем. Он также призвал жителей Сирии не наносить ущерба государственной собственности.

В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад принял решение об уходе со своей должности и покинул страну. Кроме того, в ведомстве уточнили, что российские военные базы в Сирии находятся в повышенной боевой готовности, однако сейчас их безопасности ничего не угрожает.

Пришедшие к власти представители вооруженной оппозиции предложили действовать под эгидой единого правительства, сформировав его на время переходного периода.