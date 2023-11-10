Госдеп США одобрил продажу Румынии танков M1A2 Abrams

Фото: ТАСС/Zuma/Master Sgt. Matthew Plew

Госдеп США одобрил возможную продажу Румынии 54 танков M1A2 Abrams и оборудования к ним. Об этом со ссылкой на заявление управления по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США сообщает ТАСС.

Соответствующее уведомление было передано в конгресс страны. В документе указано, что возможная продажа американских танков "укрепит возможности Румынии по ответу на нынешние и будущие угрозы".

Общая сумма сделки составляет 2,53 миллиарда долларов. В Пентагоне отмечают, что продажа танков "не изменит баланса сил в регионе".

В заявлении также подчеркивается, что возможная сделка будет способствовать продвижению внешней политики США и достижению целей национальной безопасности. Кроме того, сделка позволит укрепить безопасность союзника по НАТО, представляющего важную силу для поддержания политической стабильности в Европе, считают в Пентагоне.

Ранее Госдеп США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache, а также других систем на сумму в 12 миллиардов долларов. До этого Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии ракетных систем HIMARS и сопутствующего оборудования на 220 миллионов долларов.