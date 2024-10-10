Депутат Рады потребовала отставки Сырского после уничтожения ВС РФ системы Patriot

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Депутат Рады Марьяна Безуглая потребовала в своем телеграм-канале отправить главкома ВСУ Александра Сырского в отставку после того, как российская армия уничтожила еще один переданный Западом зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Как она утверждает, украинская армия потеряла еще один комплекс Patriot из-за отсутствия системы, которую, по мнению Безуглой, Сырский не в состоянии сделать "из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности".

Накануне министерство обороны РФ сообщило о нанесении удара по дивизиону ЗРК Patriot и живой силе ВСУ в Днепропетровской области при помощи оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

В результате были уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона украинских войск. Еще одна пусковая установка американского комплекса получила повреждения.

