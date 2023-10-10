Глава Генштаба ВС Польши подал в отставку из-за скандала с ракетой – СМИ

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Глава Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий Вооруженными силами Томаш Пиотровский отправлены в отставку. Об этом сообщает телерадиокомпания Polsat.

Анджейчак направил заявление об отставке 9 октября. Однако в генеральном штабе не стали раскрывать причины ухода с должности генерала. По такому же принципу поступили и в оперативном командовании ВС Польши, подтвердив отставку Пиотровского, но отказавшись от последующих комментариев.

"Каждый военнослужащий имеет право подать такое заявление, генерал этим воспользовался", – заявил пресс-секретарь командования подполковник Яцек Горышевский.

По информации источника, напряженность в армии нарастала уже несколько месяцев из-за скандала с упавшей ракетой, которую в мае 2022 года обнаружили в районе города Быдгощ. Тогда министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вся ответственность по этому инциденту лежит на Пиотровском, обвинив его в халатности. Поддержал последнего Анджейчак.

Оппозиционный депутат и лидер альянса левых в парламенте Польши Кшиштоф Гавковский отметил, что эти две отставки являются "красной карточкой" для Блащака.

"Я считаю, что избирателям было стыдно обещать безопасность. Я требую отставки Блащака уже сегодня", – подчеркнул он, назвав решение об отставке генералов "вотумом недоверия правительству".

15 ноября 2022 года в районе польского села Пшеводув, которое находится недалеко от границы с Украиной, упала ракета. В результате ЧП погибли два человека.

В Варшаве заявили, что в произошедшем виновата Москва, однако затем польский лидер Анджей Дуда признал, что с высокой вероятностью снаряд был выпущен украинской системой противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ позднее указали, что снимки обломков ракеты, которая упала на территории Польши, идентифицированы как элементы украинской С-300. Все обвинения в данном происшествии в адрес РФ в военном ведомстве назвали намеренной провокацией.

Польша заявила об отсутствии следов падения второй ракеты