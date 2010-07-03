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Общество

08:54

В Иркутской области уточнили информацию про оклад губернатора

политика общество

Фото: irkobl.ru

Повышение зарплаты губернатора Иркутской области связано с индексированием зарплаты государственных служащих с 1 октября 2019 года в соответствии с указом президента РФ. Об этом заявил глава пресс-службы правительства области Павел Добродеев.

В пресс-службе подчеркнули, что повышение оклада губернатора проводится в соответствии с законом.

"Повышение оклада губернатора связано с исполнением указа президента об индексировании зарплат госслужащих с 1 октября 2019 года. Это делается в рамках законодательства. Расчет зарплаты подчиненных привязан к уровню зарплаты руководителя, и выполнить указ без этой меры невозможно", – передает РИА Новости слова Добродеева.

Он уточнил, что о 44 процентах речи не идет, это число не соответствует действительности.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил повысить собственный оклад на 44 процента (до 27 тысяч рублей). Сообщалось в СМИ, что документ был внесен в Законодательное собрание области. Сейчас оклад Сергея Левченко составляет менее 19 тысяч рублей.

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