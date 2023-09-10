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10 сентября, 16:06

Политика

Леонид Зюганов проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

Кандидат в мэры Москвы от партии КПРФ Леонид Зюганов проголосовал на выборах.

Он отдал свой голос в МТЦ "Вишневый сад". Там располагается участковая избирательная комиссия № 63. Зюганов заявил о хорошей работе Общественного штаба и подчеркнул, что выборы проходят с небольшим количеством нарушений.

Также на избирательный участок пришла его мать Татьяна Зюганова, которая также проголосовала.

Свой голос на выборах отдали в том числе председатель Центрального комитета КПРФ Геннадий Зюганов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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