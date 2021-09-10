В Госдуме прокомментировали назначение Чуприяна врио главы МЧС

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Депутаты Госдумы прокомментировали РИА Новости назначение на пост врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Парламентарии отметили заслуги генерала-полковника.

"Это человек, который всю свою жизнь посвятил спасательному делу. Учитывая, что он с 2006 года был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям, а в 2018 году, кстати, именно тогда, когда пришел Зиничев, он уже стал первым заместителем, очень важно, что это именно он (получил эту должность – прим.ред)", – сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат добавил, что Чуприян хорошо знал методы Зиничева, что позволит обеспечить преемственность в работе министерства.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил личные заслуги Чуприяна.

"Он вместе и с Сергеем Кужугетовичем Шойгу работал. Это тот генерал, настоящий спасатель, как и министр Зиничев, и он не паркетный генерал, а который возглавлял все сам – организовывал тушения пожаров и боролся со стихийными бедствиями. Причем лично своим примером всегда реализовывал", – убежден депутат.

Генерал-полковник Александр Чуприян назначен врио главы МЧС РФ 10 сентября. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом России Владимиром Путиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее МЧС РФ возглавлял Евгений Зиничев, трагически погибший 8 сентября на межведомственных учениях в Норильске. Зиничев спасал известного кинорежиссера Александра Мельника, сорвавшегося в воду с выступа.

Евгения Зиничева похоронили 10 сентября на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.