В Крыму оценили идею главы Запорожской области судиться с Россией из-за медуз

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Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала идею главы Запорожской области Украины Александра Старуха подать иск к России в связи с нашествием медуз, которое привело к провалу курортного сезона. Об этом сообщает RT.

"Сожалею, что наши братья украинцы вынуждены терпеть таких руководителей. Заявление украинской власти о намерении Украины судиться с Россией на предмет возмещения ущерба от нашествия медуз продолжают веселить европейскую общественность", – сказала Ковитиди.

Член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что такие заявления наглядно демонстрируют низкий профессиональный уровень украинских властей в регионах.

"Они все страдают крайней формой русофобии. Что бы ни происходило на Украине, особенно в негативном плане, они стараются в этом обвинить Россию. Они через некоторое время могут обвинить Россию в том, что дует восточный ветер на территории Украины, из-за этого засуха", – подчеркнул Цеков.

Ранее глава Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Александр Старух предложил подать в суд на Россию из-за нашествия медуз в Азовском море. По его словам, из-за них был испорчен курортный сезон. Поэтому Старух предложил оценить ущерб от провального курортного сезона и выставить России счет.