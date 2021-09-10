Небензя напомнил, что правительство талибов пока никем не признано

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Правительство Афганистана, сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), на данный момент никем не признано. Об этом напомнил постпред России при ООН Василий Небензя.

Как пишет ТАСС, Небензя прокомментировал возможность получения талибами места в Организации Объединенных Наций.

"Талибан" по международным стандартам не является легитимным афганским правительством", – подчеркнул дипломат.

Небензя призвал анализировать все, что произойдет в Афганистане в будущем. Он отметил, что Россия продолжит следить за тем, как происходит управление в азиатской стране.

"Будут ли (члены движения "Талибан". – Прим. ред.) придерживаться заявлений о том, что будут бороться с террористическими организациями в стране, наркотрафиком, обеспечивать права человека, включая женщин", – объяснил постпред РФ.

Дипломат выразил мнение, что у мирового сообщества на повестке дня есть две главные задачи, касающиеся Афганистана.

"Это гуманитарная помощь, включая возможный кризис с беженцами, а также экономическая ситуация в стране, которая на грани экономического коллапса", – подытожил Небензя.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет пристально следить за формированием правительства в Афганистане. По ее словам, только таким путем можно будет достигнуть устойчивого мира и согласия в афганском обществе.