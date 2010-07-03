В МИД рассказали о подготовке Россией ответа на испытания США

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Россия находится на продвинутой стадии работы по подготовке зеркальных мер на испытания США ракеты средней дальности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Идет межведомственная работа, она не завершена, но, тем не менее, она достаточно в продвинутой стадии. Главное заключается в том, что Россия обладает соответствующими военно-техническими заделами, которые позволяют достаточно оперативно найти адекватный ответ на любую угрозу", – сказал Грушко.

При этом он добавил, что Россия даст "соответствующий военно-технический ответ" на любые испытания ракет.

"До тех пор, пока средства средней дальности США не будут размещаться в отдельных регионах мира, включая Европу, то мы тоже будем воздерживаться от этого шага", – добавил замглавы МИД.

Ранее Владимир Путин заявил, что проведенные США испытания ракет подтверждают информацию о том, что Вашингтон занимается созданием запрещенного оружия. После чего президент дал поручения Минобороны, МИД и другим ведомствам проработать меры по подготовке симметричного ответа.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ДРСМД. Глава Белого дома объяснил это тем, что Москва якобы не соблюдает обязательства по договору. Доказательств, что Россия нарушила договор, США не предоставили. Позже госсекретарь США Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения.

В частности, США настаивали, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждали в Вашингтоне, нарушает условия ДРСМД. 3 июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, а 2 августа договор перестал действовать.

