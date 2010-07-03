В Риме призвали избавиться от "подозрений в сближении" с Москвой

16:57
16:57
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
Экс-президент Института исследований в области международной политики, бывший посол Италии в России Джанкарло Арагона призвал нового главу МИД своей страны избавиться от "подозрений в сближении" с Россией. Об этом сообщает RT со ссылкой на текст обращения политика.
Арагона подчеркивает, что Рим может внести весомый вклад в снижение напряженности между Москвой и Европой. Однако для начала, по его мнению, нужно ликвидировать подозрения коллег в ЕС, а уже потом приступать к восстановлению диалога.
"Италия заинтересована в снижении напряженности, в том числе для защиты экономических отношений. И она может внести весомый вклад, если будет придерживаться нескольких принципов, которые в последнее время не соблюдались, по крайней мере, в сфере публичной дипломатии", – отмечает Арагона.
Главой МИД Италии стал лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве он занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития. На новом посту политик еще не высказывался по вопросу отношений с РФ.
Новый Совет министров во главе с прежним премьер-министром Джузеппе Конте сформировали прежние оппоненты – "Движение 5 звезд" и Демократическая партия. Страна вышла из правительственного кризиса, который инициировала партия "Лига", ранее входившая в коалицию с "Движением".
Конте заявил, что Италия впредь намерена выстраивать и развивать отношения с главными международными игроками, среди которых Россия, в контексте евроатлантической солидарности.
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