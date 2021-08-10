Обвиненный в домогательствах губернатор Нью-Йорка объявил, что уходит в отставку

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Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своем намерении покинуть пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ТАСС.

Подобные заявления поступили от одиннадцати женщин, однако сам Куомо отметил, что их обвинения содержат много неточностей, особенно "в том, что касается наиболее тяжелых обвинений".

"Но учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел", – подчеркнул губернатор.

Решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели, после чего администрацию штата возглавит замгубернатора Кэти Хокул.

Ранее президент США Джо Байден призвал Куомо уйти в отставку. Генпрокурор штата Летиция Джеймс рассказала, что было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных.

О неподобающем поведении Куомо стало известно в начале этого года. Сам он отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что не собирается уходить в отставку.