В Москве рекомендовали не проводить развлекательные мероприятия для избирателей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) рекомендовала не проводить в столице развлекательные мероприятия близ избирательных участков в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя МГИК Дмитрия Реута.
"В условиях пандемии наша главная задача – обеспечить безопасность каждого избирателя. <...> Если на самих избирательных участках мы можем без труда проконтролировать соблюдение санитарных требований, то массовые мероприятия возле участков значительно усложняют эту задачу", – объяснил Реут.
По его словам, процесс голосования в этом году должен быть "максимально лаконичным".
Он коснулся и темы санитарных мер во время предстоящих выборов. В столице будет открыто почти 3,6 тысячи избирательных участков, на каждом из которых будут маски, перчатки и антисептики. Также для безопасности горожан предусмотрено дистанционное электронное голосование. Некоторые меры касаются избирательных кампаний: например, устанавливать агитационные кубы можно только при соблюдении санитарных норм, а находиться в них может только один человек.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что признанные в России иностранными агентами СМИ имеют право и возможность на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму.
Тем не менее, она добавила, что в соответствии с законом подобные издания должны указывать в своих материалах, что являются иностранными агентами, однако это выходит за рамки компетенции ЦИК.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Выборы в Госдуму восьмого созыва будут проходить три дня
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