Белоруссия официально не уведомляла посольство о задержанных гражданах РФ

16:35
Фото: depositphotos/ligora
От белорусской стороны в настоящий момент не было уведомления посольства РФ в Минске о задержании россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев, передает РИА Новости.
"Официального уведомления от белорусской стороны о задержании российских граждан на данный момент не поступало", – уточнил Маскалев.
Так дипломат отреагировал на вопрос, связанный с наличием россиян среди задержанных в ходе массовых протестов в день выборов. Беспорядки начались 9 августа.
Были также столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. После этого местный СК возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков.
Утром 10 августа стали известны предварительные итоги президентских выборов в Белоруссии. Говорилось, что Лукашенко набрал 80,23% голосов. Оппозиционный кандидат на пост главы государства Светлана Тихановская получила 9,9%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.
Ранее Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за рубежа. Он отметил, что были зафиксированы телефонные звонки из Польши, Великобритании и Чехии.
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