Лукашенко назвал людей приоритетом политики

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал первое заявление после выборов главы государства.

"Политика одна должна быть – люди", – цитирует его агентство БелТА. Сегодня лидер страны посещает Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

9 августа в республике состоялись президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская – 9,90%, остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

Всего в голосовании участвовали 5,79 миллиона человек. Таким образом, явка на выборы составила 84,23%. Наблюдательная миссия СНГ не выявила на фактов, ставящих под сомнение их легитимность.

Президентские выборы обернулись ближе к вечеру массовыми протестами и серьезными столкновениями с силами правопорядка. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Минске и других городах страны. Участникам и организаторам беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

В Минске были задержаны журналисты телеканала "Дождь". Их попросили покинуть территорию Белоруссии.