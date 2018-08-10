Греция отзывает посла из Москвы

Фото: ТАСС/Zuma/George Panagakis
Министерство иностранных дел Греции приняло решение отозвать из Москвы посла Андреаса Фриганаса, сообщил источник в правительстве.
По данным собеседника РИА Новости, с этой инициативой выступил лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас. Фриганас вернется в Афины в ближайшие дни, а в Москву направят другого дипломата.
Официальных комментариев МИД пока не поступало.
Дипломатический конфликт между РФ и Грецией возник в середине июля, после сообщения о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Причиной стало то, что Москва якобы препятствовала переименованию Македонии. 6 августа МИД РФ объявил об ответной высылке двух греческих дипломатов.
Греция посчитала ответ России необоснованным и даже мстительным. По мнению Афин, Москва продолжает пытаться вмешиваться во внутренние дела страны. МИД страны пообещал ответить на высылку своих дипломатов терпением.
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