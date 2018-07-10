Политолог прокомментировал слова Столтенберга об увеличении оборонных расходов

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Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что странам Евросоюза и Канаде следует увеличить оборонные расходы.

"Это прямая отсылка к Трампу, даже не потому, что он требовал этого, а потому что структурообразующую роль в НАТО играют США", – пояснил он. Политолог считает, что для США расходы стали обременительны: торговый дефицит страны достигает 800 миллиардов долларов, внутренний долг – 21 триллиона долларов.

У Трампа нет другого выбора, кроме как перераспределить все расходы на своих союзников, полагает Блохин. Он отметил рост экономики, но несмотря на это она остается недостаточно эффективной. "Военно-промышленный комплекс используется для ее разгона", – цитирует эксперта RT.

Блохин заявил, что важную роль сейчас играет солидарность внутри альянса. У Запада обнаруживаются разногласия по всем вопросам, так что консолидация возможна только внутри угрозы, рассказал он. Ею является Россия. "НАТО не может существовать без угроз, такова его природа. Здесь главную скрипку пытается играть Тереза Мэй, маскируя свои внутренние проблемы и консолидируя Запад. Америке одной с проблемами не справиться, Запад должен быть монолитен", – заключил политолог.