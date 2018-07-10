Путин назначил спецпредставителя по цифровому развитию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Спецпредставителем Владимира Путина по цифровому развитию стал Дмитрий Песков из Агентства стратегических инициатив. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что спецпредставитель не будет работать в администрации президента, однако будет обладать особым статусом. Он добавил, что в послании президента и майском указе в качестве одной из главных задач была прописана тотальная цифровизация экономики и социальной сферы.

Спецпредставитель будет координировать эти вопросы. Он также возглавит АНО, которое образуют из структуры АСИ.