Эрдоган объявил состав нового турецкого правительства

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил новый состав правительства страны, сообщает РИА Новости. Это будет первый состав Кабмина республики после перехода на президентскую форму правления.

Премьер-министра в Турции больше не будет. Вице-президентом страны назначен Фуат Октай, до этого бывший главой Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. МИД возглавил Мевлют Чавушоглу, МВД – Сулейман Сойлу, а Минюст – Абдульхами Гюль.

Пост министра обороны занял Хулуси Акар, министра финансов и казначейства – Берат Албайрак, а министра энергетики – Фатих Денмез. Министерство торговли возглавил Рухсар Пекджан.

Министром труда и соцобслуживания Эрдоган назначил Зехру Зюмрют Сельчука, министром промышленности – Мустафу Варана, министром сельского хозяйства – Бекира Пакдемирли, а министром транспорта – Джахита Турана. За здравоохранение будет отвечать Фахреттин Коджа, образование – Бекир Пакдемирли, культуру и туризм – Мехмет Эрсой. Главой министерства по делам молодежи и спорта стал Мехмет Касапоглу, а министерства экологии – Мурат Курум.

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в Турции 24 июня. Эрдоган набрал 52,59 процента голосов и таким образом одержал победу. Вместе с этим страна перешла от парламентской системы правления к президентской.