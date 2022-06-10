Лавров посоветовал учить историю польским властям после сравнения Путина с Гитлером

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал польским властям учить историю после сравнения Владимира Путина с Адольфом Гитлером.

"Польша и те ее руководители, которые допускают подобные сентенции, наверное, им лучше посоветовать заниматься изучением своей собственной истории и тех событий, которые лежат в основе польской истории", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона за продолжающиеся переговоры с Путиным.

"Кто-нибудь так разговаривал с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что Адольф Гитлер должен был сохранить лицо? Что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительно для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов", – подчеркнул Дуда.

Ситуация в отношениях ряда государств осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

