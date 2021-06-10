Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

В НАТО ответили отказом на приглашение России принять участие в Московской конференции по международной безопасности, которая будет проводиться 22–24 июня. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии. Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека?" – цитирует дипломата ТАСС.

Она отметила, что любое заявление России о готовности к взаимодействию в Альянсе пытаются опровергнуть, таким образом через СМИ транслируется сообщение о неготовности РФ сотрудничать.

"Мы открыты к диалогу с Альянсом. Созыв заседания Совета Россия – НАТО востребован только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности", – сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что такое заседание не может проводиться без участия военных.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что тесное сотрудничество России с Белоруссией и Китаем в последнее время вызывает беспокойство.

Он уточнил, что в случае угроз со стороны Москвы или Минска Альянс готов защищать союзников. Столтенберг отметил, что Россия уже нарушала целостность таких стран, как Украина, Грузия и Молдавия.

Генеральный секретарь НАТО сообщил и об обеспокоенности, вызванной активным сотрудничеством России и Китая как в политическом, так и в военном плане.