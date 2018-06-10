Заявление Трюдо назвали в США "ударом в спину"

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину", высказавшись об американских пошлинах на импорт стали и алюминия. Об этом заявил главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Он действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7", – сказал он, передает телеканал CNN.

Кудлоу отметил, что у Канады действуют "огромные пошлины", тарифы на молочные и другие продукты составляют 290–295%.

По его словам, Трамп не позволит канадскому премьер-министру "грубо с собой обращаться" и не проявит слабости на пути на саммит с Северной Кореей. Советник добавил, что лидер КНДР Ким Чен Ын не должен увидеть слабости Вашингтона.

Трюдо "вышел за рамки дозволенного" и должен взять свои заявления назад, подчеркнул Кудлоу.

Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров G7. Он признался, что причиной такого решения стали слова Трюдо во время его пресс-конференции. Канадский премьер назвал введенные США пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными".