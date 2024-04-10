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После победы Петера Пеллегрини на выборах президента в Словакии Россия обрела нового союзника в Европе, сообщает агентство Al Khaleej.

По данным издания, Украина таким образом потеряла важного сторонника. Агентство напомнило, что помощь Словакии Киеву до июля составила 750 миллионов долларов.

7 апреля стало известно, что Петер Пеллегрини одержал победу на выборах президента Словакии с 53,12% голосов. Соперник главы словацкого парламента, бывший глава МИД страны Иван Корчок набрал 46,87%.

Премьер-министр страны Роберт Фицо позже сообщил, что Запад может наказать Словакию за избрание президентом республики Пеллегрини, который выступает против вооружения Украины.

Фицо напомнил, что его партию после победы на парламентских выборах 2023 года вместо поздравлений исключили из Партии европейских социалистов из-за его позиции по конфликту на Украине. Поэтому, добавил политик, он бы не удивился, если бы из-за выборов президента Еврокомиссия остановила бы им доступ в фонды.

Возвращение самого Фицо на пост премьера сделало Словакию одной из самых пророссийских государств в Европе. Политик упрекает своих европейских коллег в том, что они не хотят идти к мирному урегулированию конфликта на Украине, писали в прессе.