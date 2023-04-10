Министр обороны Украины заявил, что чуть не оказался в плену в Гостомеле

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что почти оказался в плену в Гостомеле в начале спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Защищенный командный пункт, который был закреплен за моим персоналом, находился – будете смеяться – в Гостомеле, в защищенном месте, которое первым же попало в засаду. Теоретически если бы мы туда переместились хотя бы за день-два, то у меня половина министерства была бы там", – подчеркнул он.

Министр отметил, что сотрудники разбежались по всем зданиям.

В феврале прошлого года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада.

Ранее военные ЧВК "Вагнер" полностью взяли под цеха Артемовского завода обработки металлов. Командир штурмового взвода также показал место, где президент Украины Владимир Зеленский побывал в декабре 2022 года. Там он провел церемонию награждения украинских военных.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

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