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Американский план Б означает начало биологической войны. Когда начались боевые действия в Донбассе, сразу возникли вспышки неизвестных болезней, сообщает "Радио 1" со ссылкой на бывшего члена комиссии по биологическому оружию ООН и военного эксперта Игоря Никулина.

Так, Минобороны РФ раскрыло участников американских военно-биологических программ на Украине. Ими являются Украина и иностранные граждане.

"Для исследований используется не только территория Украины, но и других стран, входящих в СНГ: Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Молдавии, то есть бывших советских республик. Мы считаем, что это попытка американцев обойти конвенцию о биологическом оружии", – подчеркнул эксперт.

По словам Никулина, в программе принял участие и профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс, который изучал возбудитель туляремии на Украине.

Он напомнил, что в октябре 2019 года Вашингтон выделил Киеву 26 миллионов долларов на испытания коронавируса. Собеседник издания уверен, что США планируют применять украинские территории для нападения на Россию.

Ранее генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на украинской территории. По его словам, об этом свидетельствует информация из протокола совещания рабочей группы специалистов США и Украины.

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