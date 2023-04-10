В Госдуме назвали спекуляцией заявление МВД Германии о российских спортсменах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова прокомментировала угрозы главы МВД Германии Нэнси Фезер отказать в выдаче виз российским спортсменам, которых допустят к международным соревнованиям, сообщает RT.

По ее мнению, таким образом в ФРГ спекулируют и закрывают путь к победе спортсменам из России, что, как она указала, очень печально. Баталова не думает, что другим спортсменам это будет приятно слышать, поскольку многие из них сами признаются, что без России соревнования неинтересные.

"Тем более такие высокопоставленные лица говорят, что так повлияют. Их можно только пожалеть", – сказала парламентарий.

Ранее министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер пригрозила отказать в визах российским спортсменам, если спортивная федерации согласится с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) допустить их к соревнованиям.

Она подчеркнула, что государства не должны соглашаться на допуск спортсменов из России к проводящимся на их территории соревнованиям.

В конце марта Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации, согласно которым российские и белорусские атлеты могут быть допущены до международных соревнований в нейтральном статусе в случае, если они не поддерживают проведение СВО на Украине. При этом им по-прежнему запрещено принимать участие в состязаниях по командным видам спорта.



МОК назвал условия допуска спортсменов из РФ на международные соревнования

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