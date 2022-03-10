На Украине объявили тотальную охоту на российских корреспондентов – Минобороны РФ

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Неонацисты на Украине объявили тотальную охоту на корреспондентов российских СМИ, работающих в зоне проведения спецоперации, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев. Об этом сообщает ТАСС.

"В средствах массовой информации украинский неонацист по фамилии Береза объявил о тотальной охоте на российских корреспондентов, освещающих правдивую гуманитарную обстановку в зоне проведения специальной военной операции", – сказал он.

Мизинцев отметил, что российская сторона документирует все факты преступлений украинских неонацистов.

"Уверен, что скоро настанет то время, когда мы сможем показать всему миру живых свидетелей этой трагедии", – добавил генерал.

Ранее Мизинцев заявил, что националисты в Харькове заставляют местных жителей препятствовать выходу людей по гуманитарным коридорам. Он отметил, что к украинскому населению постепенно приходит понимание того, что они ничего не значат для действующего режима.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.