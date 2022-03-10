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политика

19:48

ВС РФ уничтожили 2 998 военных объектов Украины

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы РФ уничтожили 2 998 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Он отметил, что в общей сложности с начала спецоперации ВСУ потеряли 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1 007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на глубину 10 километров, взяв под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.

Группировкой войск ДНР при этом установили контроль над населенными пунктами Марьяновка, Лазаревка, Лесное.

"Подразделения Народной милиции ДНР продвинулись на 1 километр внутри Мариуполя с северного направления", – добавил Конашенков.

Накануне российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов. Речь шла о населенных пунктах Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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