ВС РФ уничтожили 2 998 военных объектов Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Вооруженные силы РФ уничтожили 2 998 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Он отметил, что в общей сложности с начала спецоперации ВСУ потеряли 98 самолетов, 110 беспилотных летательных аппаратов, 144 зенитных ракетных комплекса ПВО, 88 радиолокационных постов, 1 007 танков и других боевых бронированных машин, 109 реактивных систем залпового огня, 374 орудия полевой артиллерии и минометов, 793 единицы специальной военной автомобильной техники.
Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на глубину 10 километров, взяв под контроль населенные пункты Степное, Крапивницкое, Малый Кременьчик, Новопетриковка и Ялынское.
Группировкой войск ДНР при этом установили контроль над населенными пунктами Марьяновка, Лазаревка, Лесное.
"Подразделения Народной милиции ДНР продвинулись на 1 километр внутри Мариуполя с северного направления", – добавил Конашенков.
Накануне российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов. Речь шла о населенных пунктах Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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