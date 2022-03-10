Госдума согласовала направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина

Фото: пресс-служба Басманного суда

Госдума дала согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Проект постановления был рассмотрен на пленарном заседании, состоявшемся 10 марта.

Документ был внесен на рассмотрение палаты комиссией Госдумы по мандатным вопросам. Члены комиссии рекомендовали палате дать согласие на представление Генпрокурора РФ Игоря Краснова о передаче материалов уголовного дела, возбужденного в отношении Рашкина, в суд.

Накануне Басманный суд Москвы продлил Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий. Новый срок запрета действует до 29 марта.

Уголовное дело в отношении парламентария было возбуждено в ноябре 2021 года. Депутата обвиняют по части 2 статьи 258 УК РФ ("Незаконная охота").

По информации следствия, в октябре 2021 года Рашкин принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Сначала депутат заявил, что нашел животное мертвым и хотел отвезти в полицию, но позже признался, что участвовал в охоте, однако не знал, что на нее не получено разрешение.

