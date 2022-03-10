Глава "Ростеха" заявил, что спецоперация на Украине предотвратила войну в России

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной мерой, которая предотвратила войну на территории России.

"Та военная операция, которая началась, она позволила прежде всего уничтожить те боевые соединения, которые были подготовлены, то вооружение, те склады боеприпасов, которые были подготовлены для нападения первоначально, конечно, на Донецкую и Луганскую области, а потом уже, естественно, и на Россию", – приводит слова Чемезова ТАСС.

По его словам, в противном случае военные действия сегодня происходили бы на территории России. Они привели бы к гибели военнослужащих и мирного населения.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что спецоперация на Украине положит конец войне, которая продолжается на постсоветском пространстве вот уже 30 лет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

