Крашенинников оценил поправку по президентским срокам

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Отмена ограничения на число президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, поправка в Конституцию не свидетельствует о том, что слово "подряд" или норма целиком исключается.
"Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение, что если граждане при принятии Конституции выразят свою волю и скажут "да" поправке, то тогда в соответствии с этой поправкой действующий президент вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок", – цитирует Крашенникова РИА Новости.
10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции. В том числе это поправка от депутата Валентины Терешковой, позволяющая действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства.
Владимир Путин выступил против автоматического продления своих полномочий в случае внесения изменений в основной закон государства.
В то же время он сказал, что сильная президентская вертикаль в России необходима. Прежде всего, это нужно для стабильности, добавил лидер страны.
Третье чтение законопроекта запланировано на 11 марта. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля.