Эксперт прокомментировал присвоение Украине статуса "страны-аспиранта" в НАТО

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил присвоение Украине статуса "страны-аспиранта" в НАТО. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, наделение Украины этим статусом вызывает вопросы. "С таким же успехом они могут присвоить себе статус страны-профессора или страны-доцента. Кроме смеха, это ничего не вызывает", –заявил Коротченко. Он назвал получение Украиной статуса "страны-аспиранта" "фантазиями в умах украинских политиков".

Эксперты добавил, что Украина не готова вступить в Североатлантический альянс из-за состояния своих вооруженных сил и экономики, уровня коррупции и гражданской войны в Донбассе.

Ранее стало известно, что Украина получила статус "страны-аспиранта" в НАТО. Украинский лидер Петр Порошенко одобрил это решение альянса.

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