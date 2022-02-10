Санкции Великобритании могут затронуть почти все сектора экономики России – документ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Новые санкции Великобритании могут затронуть почти все сектора экономики России, сообщает ТАСС со ссылкой на поправки к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег от 2019 года, утвержденных в МИД Соединенного Королевства.

В частности, в документе упоминаются химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный сектора, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий.

Кроме того, под санкции могут подпасть президент, его администрация, глава правительства и его заместители, министерства, а также правоохранительные органы и Центробанк России. Также речь идет о тех компаниях, которые контролируются правительством или получают средства из Российского фонда прямых инвестиций или Фонда национального благосостояния.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила России серьезными последствиями в случае, если Москва не выберет дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины.

В российском министерстве иностранных дел выразили мнение, что Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном.

