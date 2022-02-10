В Пентагоне считают, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

Фото: depositphotos/Zwiebackesser
Власти США считают, что Россия не приняла окончательных решений по сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ТАСС.
"Мы считаем, что все еще есть время и пространство для дипломатии", – сказал официальный представитель американского Минобороны.
Кирби высказал мнение, что ни одна из сторон не заинтересована в военном конфликте в Европе.
"Поэтому мы действуем очень осторожно", – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.
По мнению властей США, Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.
"Мы не будем приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться", – сообщил Кирби.
В Пентагоне отмечают, что данное положение дел дестабилизирует ситуацию. Там также заверили, что НАТО не несет угрозы для суверенитета России.
"Поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости", – заключил Кирби.
Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.
Запад ведет информационную войну против России – посол РФ в США
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: