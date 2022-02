В Пентагоне считают, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Власти США считают, что Россия не приняла окончательных решений по сложившейся ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ТАСС.

"Мы считаем, что все еще есть время и пространство для дипломатии", – сказал официальный представитель американского Минобороны.

Кирби высказал мнение, что ни одна из сторон не заинтересована в военном конфликте в Европе.

"Поэтому мы действуем очень осторожно", – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

По мнению властей США, Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной.

"Мы не будем приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться", – сообщил Кирби.

В Пентагоне отмечают, что данное положение дел дестабилизирует ситуацию. Там также заверили, что НАТО не несет угрозы для суверенитета России.

"Поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости", – заключил Кирби.

Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.