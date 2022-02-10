В Белом доме прокомментировали возможность нового контакта Байдена с Путиным

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В Белом доме рассказали о возможности нового контакта президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС.
Как указала пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, президент Соединенных Штатов высоко ценит взаимодействие лидеров.
"Он, как вы знаете, говорил с президентом Путиным несколько раз в прошлом, в том числе при личной встрече, но мне нечего заранее сообщить в настоящий момент", – отметила Псаки.
Ранее СМИ сообщили, что Байден часто давал откровенные характеристики мировым лидерам во время закрытых заседаний. В частности, Владимира Путина президент США описывал как "парня с ядерным оружием и без друзей".
В Кремле прокомментировали угрозы Байдена в адрес России
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