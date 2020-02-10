Минобрнауки отменило приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными

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Приказ Минобрнауки, ужесточивший правила общения российских ученых с иностранцами, отменен. Об этом заявил новый глава ведомства Валерий Фальков, сообщает ИА "НСН".

Он напомнил, что российские специалисты участвуют во всех крупнейших международных проектах. Фальков подчеркнул заинтересованность в развитии сотрудничества на принципах открытой науки. Министр добавил, что в отраслях и проектах, важных для обеспечения национальной безопасности, сохраняется специальный порядок взаимодействия с иностранцами.

В августе 2019 года стало известно об ужесточении правил контактов российских ученых с иностранными специалистами и международными организациями. Согласно приказу, организации, подведомственные министерству, должны уведомлять его о встрече российских ученых с иностранными за пять дней. В то же время отмечалось, что документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.

Научная среда раскритиковала приказ. В ноябре 2019 года общее собрание РАН призывало министерство отменить документ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что инициатива "выглядит как перебор". Он согласился с тем, что нужно проявлять бдительность, поскольку "зарубежные спецслужбы не дремлют". Однако представитель Кремля не одобрил появление правил, которые "ни к чему хорошему в итоге не приведут".