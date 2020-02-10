В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможный обмен послами с Украиной ранее не обсуждался. Об этом сообщает "Газета.ру".

Песков отметил, что пока рано говорить о возможных кандидатурах, уточнив, что между главами двух стран существует определенный контакт. Он добавил, что обмен дипломатами декларируется министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Ранее глава МИД сообщил, что Москва "будет не против", если Киев решит вернуть послов. Он напомнил, что Украина отозвала своего посла по собственной воле.

Однако в украинском МИД заявили, что не собираются назначать посла в РФ. К настоящему времени украинское ведомство согласовывает кандидатуры послов в 13 странах, кроме России.

Киев отозвал своего посла из-за ухудшения отношений двух стран в 2014 году. Россия вернула своего посла в Москву в 2016 году.