Американские ракеты могут разместить в Чехии

Министр обороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении на территории республики американских ракет, передает ТАСС.
По словам политика, подобный сценарий возможен, если ситуация с безопасностью в Европе ухудшится из-за прекращения действия ДРСМД.
Глава военного ведомства выразил сожаление по поводу решения Москвы и Вашингтона, но отметил, что пока это никак не отразилось на европейской безопасности.
С инициативой развертывания глобальной системы ПРО, частью которой должна была стать РЛС в Чехии США выступили в начале 2000-х годов. Из-за протестов чешской общественности от этих планов было решено отказаться.
ДРСМД – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США от 1987 года. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила.
Министерство обороны РФ рассказало о мерах, которые предпримет в связи с приостановкой США выполнения своих обязательств по Договору.
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