Москва в качестве ответной меры запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии

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МИД России вызвал молдавского диппредставителя Лилиана Дария, заявив ему решительный протест в связи с недружественными действиями Кишинева. Москва также в качестве ответной меры запретила въезд ряду официальных лиц Молдавии, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дарию заявили, что в случае продолжения подобных действий РФ оставляет за собой право на дополнительные ответные меры.

"К таким недружественным действиям относятся факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что в Молдавии системный характер получили случаи дискриминации российских граждан, которые въезжают на молдавскую территорию. Кроме того, участились необоснованные отказы в пересечении границы, уточнили в ведомстве. По данным министерства, со стороны властей республики продолжают звучать заявления антироссийского характера.

"До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства", – следует из заявления.

Вместе с тем МИД выразил диппредставителю обеспокоенность на фоне появившейся в СМИ информации о планах республики помочь ВСУ в подготовке бойцов на молдавской территории с участием инструкторов из государств Североатлантического альянса. Российское ведомство подчеркнуло неприемлемость подобной поддержки, которая приведет к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее вовлеченности в боевые действия на стороне Киева.

23 ноября 2023 года республика присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы по причине действий, "подрывающих угрозу территориальной целостности Украины". Подобные ограничения затрагивают большую часть высшего руководства РФ.

В свою очередь, глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца поручил заблокировать ряд сайтов российских СМИ. До этого СИБ приняла решение заблокировать доступ более чем к 20 сайтам российских СМИ.

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии возобновит работу 17 августа