10 января, 13:31Политика
Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку
Фото: телеграм-канал "Елена Ситникова"
Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности, решила досрочно уйти в отставку. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
"Сегодня, 10 января 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой", – говорится в сообщении.
В администрации подчеркнули, что желание Ситниковой было добровольным, а местные депутаты его поддержали.
Временно исполняющей обязанности главы города после отставки Ситниковой станет Анастасия Аргышева, которая ранее была ее заместителем.
До этого СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о задержании Ситниковой. Однако источник, подтвердивший информацию, не рассказал о причинах подобного.
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