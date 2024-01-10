Подозреваемая в халатности глава Кургана ушла в отставку

Фото: телеграм-канал "Елена Ситникова"

Глава Кургана Елена Ситникова, которую подозревают в халатности, решила досрочно уйти в отставку. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

"Сегодня, 10 января 2024 года, на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой", – говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что желание Ситниковой было добровольным, а местные депутаты его поддержали.

Временно исполняющей обязанности главы города после отставки Ситниковой станет Анастасия Аргышева, которая ранее была ее заместителем.

До этого СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщили о задержании Ситниковой. Однако источник, подтвердивший информацию, не рассказал о причинах подобного.

