США потребовали от Греции передать больше оружия Украине – СМИ

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в рамках своей рабочей поездки в Грецию потребовал от главы правительства республики Кириакоса Мицотакиса, чтобы страна передавала больше оружия Киеву. Об этом пишет Оlympia.

Американский представитель отправился в Грецию после своего визита в Стамбул. В ходе встречи Блинкен и Мицотакис обсудили дальнейшие перспективы развития отношений между США и Грецией, ситуацию на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине.

Пресс-служба Мицотакиса отметила, что госсекретарь США поблагодарил Грецию за поддержку, которую она предоставляла Украине с момента начала боевых действий.

При этом греческие СМИ пишут, что Блинкен потребовал, чтобы республика больше помогала Киеву. Некоторые источники утверждают, что представитель Вашингтона поставил ультиматум Греции в несколько дней.

Ранее американский госсекретарь сообщил, что Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов. В состав нового пакета вошли боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

До этого официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.



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