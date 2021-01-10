Лукашенко рассказал о ценах на российский газ для Белоруссии на 2021 год

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал стоимость российского газа для Белоруссии в 2021 году. Он отметил, что цена составит 128,5 доллара за 1 тысячу кубометров.

"128,5 (долларов). Но я округляю, 130", – заявил Лукашенко в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что цена на газ в условиях российско-белорусских отношений могла бы быть более "справедливой". В то же время, по словам главы Белоруссии, он не обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что не намерен инициировать этот диалог.

Также он рассказал, что поправки в конституцию Белоруссии могут быть обозначены на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Глава РБ подчеркнул, что изменения в Основной закон будут внесены "исключительно на референдуме".

Ранее президент Белоруссии рассказал, что он считает Путина своим другом. При этом он подчеркнул, что не держит зла на главу Украины Владимира Зеленского, однако не намерен "здороваться с колена" с ним.