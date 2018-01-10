В Госдуме удивились политике признания российских СМИ иноагентами в США

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Политика властей США по признанию российских СМИ иностранными агентами удивляет парламентариев РФ, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Он отметил, что в связи с этим Россия вынуждена принимать ответные законодательные акты. Такого быть не должно, считает Толстой.
"Мы исходили из того, что демократия и свобода слова – это незыблемые ценности, и было бы как-то странно от них отходить. Просто если наши уважаемые коллеги буквально все считают пропагандой, ну, ок", – цитирует РИА Новости вице-спикера. По его словам, Штаты "получат в ответ так, что мало не покажется".
Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, производящую контент для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Власти США объясняют это тем, что такой статус должны получать все, осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.
В список СМИ-иноагентов ранее попала радиостанция Reston Translator, транслирующая программы Sputnik в Штатах. Минюст РФ, в свою очередь, включил в список иноагентов в России девять СМИ, в частности "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Кроме того, в реестре попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".
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