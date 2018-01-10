В Совфеде пояснили заявления Госдепа и ЕС о допуске кандидатов на выборы в РФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Заявление Госдепартамента США и Евросоюза по поводу допуска кандидатов на президентские выборы в РФ прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

"Попытки изменить власть в России и повлиять каким-то образом на поведение наших граждан просматриваются во всем, от спортивных событий до международных площадок – Европейский парламент, какая-то неразбериха на уровне Совета Европы. Все это звенья одной цепи, а заявления – лишь вершина айсберга", – сказал он, передает RT.

По словам сенатора, комиссии по защите госсуверенитета разрабатывает комплекс соответствующих мер, так как не исключает возможность реального вмешательства в выборы. Для того, чтобы предотвратить это, специалисты объясняют гражданам и мировой общественности суть происходящего, добавил Климов.

Ранее в Госдепе выразили беспокойство о "строгих мерах правительства РФ к независимым голосам", после того, как ЦИК отказался регистрировать Алексея Навального кандидатом на выборы из-за судимости. В Евросоюзе заявили, что сомневаются в демократичности российских выборов.

Эти высказывания вызвали недоумение у Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что они демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах.