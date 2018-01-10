В Совфеде пояснили заявления Госдепа и ЕС о допуске кандидатов на выборы в РФ

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Заявление Госдепартамента США и Евросоюза по поводу допуска кандидатов на президентские выборы в РФ прокомментировал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
"Попытки изменить власть в России и повлиять каким-то образом на поведение наших граждан просматриваются во всем, от спортивных событий до международных площадок – Европейский парламент, какая-то неразбериха на уровне Совета Европы. Все это звенья одной цепи, а заявления – лишь вершина айсберга", – сказал он, передает RT.
По словам сенатора, комиссии по защите госсуверенитета разрабатывает комплекс соответствующих мер, так как не исключает возможность реального вмешательства в выборы. Для того, чтобы предотвратить это, специалисты объясняют гражданам и мировой общественности суть происходящего, добавил Климов.
Ранее в Госдепе выразили беспокойство о "строгих мерах правительства РФ к независимым голосам", после того, как ЦИК отказался регистрировать Алексея Навального кандидатом на выборы из-за судимости. В Евросоюзе заявили, что сомневаются в демократичности российских выборов.
Эти высказывания вызвали недоумение у Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова пояснила, что они демонстрирует незнание или игнорирование российского законодательства о выборах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: