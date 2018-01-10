Посольство РФ назвало неприемлемым требование США по выборам-2018

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Российское посольство в США считает неприемлемыми попытки Штатов оказать давление на власти РФ в связи с грядущими выборами президента. Об этом говорится в комментарии ведомства, размещенном 9 января на его официальной странице в Facebook.
В сообщении говорится, что требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные заявления рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела России.
Кроме того, в посольстве назвали необоснованными и политизированными обвинения от официального Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации в качестве кандидатов на предстоящих в РФ выборах.
В посольстве выразили надежду, что американские власти не сбудут препятствовать гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права.
Диппредставительство напомнило, что для проведения выборов на территории Штатов будут открыты избирательные участки – в посольстве РФ в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле и Хьюстоне.
Также планируется организовать досрочное голосование в городах Атланта, Бостон, Даллас, Денвер, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Миннеаполис, Олбани, Орландо, Сакраменто, Сан-Франциско, Филадельфия, Чикаго.
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