Замглавы МИД РФ не исключил повторения Карибского кризиса в отношениях с США

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения России и США могут дойти до ситуации, сопоставимой с Карибским кризисом 1962 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Если, как говорится, товарищи с той стороны не понимают, все будет продолжаться так, как идет, мы вполне можем по логике развития событий вдруг проснуться и увидеть себя в чем-то похожем. Это будет вообще провал дипломатии, провал внешней политики. Но время еще есть попробовать договориться на здравой основе", – отметил он.

По словам Рябкова, РФ для ряда стран Запада стала раздражающим фактором.

"Есть группа стран, которая считает <...>, что Россия слишком много себе позволяет. А позволяет Россия [себе] только то, что она надежным образом защищает свои интересы, делает это комплексно, уверенно в своих силах и превращается в такой раздражающий фактор, потому что раньше привычка была другая с западной стороны о том, что такое Россия, как она себя ведет", – добавил замглавы МИД.

Из-за этого некоторые страны Запада ищут предлоги для того, чтобы усилить давление на РФ, подчеркнул Рябков.

"В американском внешнеполитическом инструментарии применительно к России не осталось ничего, кроме шантажа, угроз и санкций. Но это не тот язык, который мы воспринимаем. Мы должны проявлять твердость, это сейчас и происходит", – заключил он.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.

По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Позже экс-заместитель министра обороны США, сын идеолога американской внешней политики Збигнева Бжезинского Ян предложил на несколько дней отключить Россию от SWIFT в качестве предупредительного удара. Также, считает он, можно было бы задержать платежи за газ и нефть.

