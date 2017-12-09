Климкин назвал уникальной свою встречу с Лавровым‍

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Глава МИД Украины Павел Климкин назвал уникальной встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях мероприятия ОБСЕ в Вене, сообщает РИА Новости.

По его словам, министры двух стран использовали короткую встречу в контексте министерской встречи ОБСЕ, посвятив ее обмену пленных. Однако в ближайшее время он не планирует вновь встречаться с Лавровым.

Климкин рассказал, что стороны обменялись мнениями по поводу миротворцев в Донбассе, подчеркнув, что разногласия по этому вопросу остаются "фундаментальными".

Встреча между министрами стала первой за долгое время. Она прошла в Вене на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Официальные двусторонние встречи не проводятся между министерствами из-за конфликта на юго-востоке Украины.