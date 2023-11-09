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09 ноября, 19:17

Политика

В списках на эвакуацию из Газы находятся около 300 детей из РФ – Захарова

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В списках на эвакуацию из сектора Газа значится большое число детей. Речь идет о примерно 300 несовершеннолетних гражданах РФ, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Месяц они находятся в блокаде", – отметила она.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что у нее отсутствует информация о нахождении в секторе Газа детей с гражданством РФ.

До этого в СМИ появилась информация, что Израиль пока не дал согласия на эвакуацию граждан РФ из сектора Газа. При этом количество россиян и других лиц, записавшихся на выезд из сектора через дипломатов РФ, увеличилось до тысячи человек.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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