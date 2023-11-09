09 ноября, 15:53Политика
В НАТО призвали РФ проявить ответственность в контроле над вооружениями
Фото: 123RF/Ale_Mi
Североатлантический альянс призывает РФ продемонстрировать ответственность в контроле над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль", – подчеркнул он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. Американские власти осудили решение РФ выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В США заявили, что Москва не оставила выбора Вашингтону, кроме как выйти из договора. По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.
До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.
10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.
Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.
Новости часа: выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ
Читайте также