В НАТО призвали РФ проявить ответственность в контроле над вооружениями

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Североатлантический альянс призывает РФ продемонстрировать ответственность в контроле над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"НАТО остается полностью приверженной контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль", – подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. Американские власти осудили решение РФ выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В США заявили, что Москва не оставила выбора Вашингтону, кроме как выйти из договора. По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

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